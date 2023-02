Die Familienholding Rothschild & Co Concordia plant ein Angebot von 48 Euro je Aktie für die Rothschild & Co, ein Aufschlag von fast 20 Prozent auf den Schlusskurs von Freitag, wie sie am Montag mitgeteilt hat. Sie hält derzeit 39 Prozent des Aktienkapitals und 47,5 Prozent der Stimmrechte. An der Pariser Börse kletterte der Rothschild-Aktienkurs in Reaktion auf die Nachricht bis zu 18,5 Prozent.