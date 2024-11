«In einer Welt, in der die langfristigen Zinsen steigen könnten, entweder aufgrund der Inflation oder weil hohe Schulden und Defizite höhere Realzinsen implizieren, in so einer Welt verliert man mit defensiven Anlagen Geld - und manchmal sogar mehr Geld als mit riskanten Anlagen», so Roubini. «Man muss Alternativen finden.»