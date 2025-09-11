Gegen 09.40 Uhr gaben die Titel um 4,8 Prozent auf 32,65 Franken nach. Der Gesamtmarkt zieht derweil gemessen am breiten SPI um 0,3 Prozent an. R&S hat im ersten Halbjahr 2025 den Gewinn mehr als verdoppelt und dabei die Erwartung der Analysten übertroffen. Die Profitabilität ging wie angekündigt leicht zurück, weil die übernommene irische Kyte Powertech eine tiefere Marge aufweist.
Insgesamt werteten die Analysten von ZKB und UBS die Zahlen als «robust» und "im Rahmen der Erwartungen. Die R&S Gruppe halte Kurs, die Markterwartungen für das Gesamtjahr mindestens zu erfüllen, hiess es.
Der Einbruch des Aktienkurs findet auf hohem Niveau statt. Die R&S-Aktie zählt zu den 2025 an der Schweizer Börse am stärksten gestiegenen Titel. Sie legten seit Jahresbeginn insgesamt um über 80 Prozent zu. Damit hängen sie den am SPI gemessenen Gesamtmarkt (+10 Prozent) klar ab. Seit Mitte August ging es allerdings zuletzt wieder leicht abwärts. Die vorgelegten Zahlen dürften nun zu Gewinnmitnahmen geführt haben.
(AWP)