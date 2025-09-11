Der Einbruch des Aktienkurs findet auf hohem Niveau statt. Die R&S-Aktie zählt zu den 2025 an der Schweizer Börse am stärksten gestiegenen Titel. Sie legten seit Jahresbeginn insgesamt um über 80 Prozent zu. Damit hängen sie den am SPI gemessenen Gesamtmarkt (+10 Prozent) klar ab. Seit Mitte August ging es allerdings zuletzt wieder leicht abwärts. Die vorgelegten Zahlen dürften nun zu Gewinnmitnahmen geführt haben.