Umbau ist in Gang

2026 werde aber auch ein Investitionsjahr mit vorlaufenden Kosten für den Kapazitätsausbau in Polen, sagte Terzi weiter. Nach Verzögerungen beim Anlaufen, verfüge das Werk in Bochnia mittlerweile für 2026 bereits mehr als die Hälfte der geplanten Auslastung im Auftragsbestand, und die Anfragen stiegen. Auch für die 2024 übernommene Kyte Powertech erwartet Terzi Verbesserungen ab 2026.