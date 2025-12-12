Trotz der aktuellen Schwäche bleibe der Transformatorenmarkt aber ein struktureller Wachstumsmarkt, sagte R&S-Chef Eduardo Terzi in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der «Finanz und Wirtschaft».
Die Guidance habe gesenkt werden müssen, weil keine zusätzlichen kurzfristig auslieferbaren Aufträge hereingekommen seien, sagte Terzi. Grund dafür sei die schwache Nachfrage im Geschäft mit Ölverteiltransformatoren, verursacht durch begrenzte Installationskapazitäten bei Kunden sowie hohe Lagerbestände.
Er gehe aber davon aus, dass sich die Situation im Laufe des Jahres 2026 entschärfen werde, sagte Terzi. «Die weiterhin hohe Energienachfrage und die Netzvolatilität zwingen die Versorger, ihre Netzkapazitäten zu erhöhen beziehungsweise in netzstabilisierende Massnahmen zu investieren.»
Die langfristigen Treiber wie Elektrifizierung, Netzmodernisierung, Rechenzentren, erneuerbare Energien sowie E-Mobilität sieht Terzi derweil als «sehr robust» an.
Umbau ist in Gang
2026 werde aber auch ein Investitionsjahr mit vorlaufenden Kosten für den Kapazitätsausbau in Polen, sagte Terzi weiter. Nach Verzögerungen beim Anlaufen, verfüge das Werk in Bochnia mittlerweile für 2026 bereits mehr als die Hälfte der geplanten Auslastung im Auftragsbestand, und die Anfragen stiegen. Auch für die 2024 übernommene Kyte Powertech erwartet Terzi Verbesserungen ab 2026.
Vor allem in Osteuropa sieht er zudem weitere Wachstumsmöglichkeiten. Aber auch der US-Markt werde beobachtet: «Wir verfolgen die USA aufmerksam, denn sie sind ein riesiger Markt mit viel Potenzial», sagt Terzi.
Strategisch will der Unternehmenschef die R&S Group von einer lose geführten Holding zu einem integrierten Industriekonzern umbauen. «Die bisherige Buy-and-Build-Strategie war erfolgreich für ihre Zeit.»
Nun beginne man zu standardisieren - durch gebündelte Beschaffung, standardisierte Fertigungsprozesse und eine koordinierter Entwicklung. Die Transformation dauere etwa zwei bis drei Jahre. «Viele Verbesserungen werden wir deutlich früher spüren», sagt Terzi.
(AWP)