So soll das Umsatzwachstum im laufenden Jahr 2024 nun bei über 12 Prozent liegen, teilte die Gruppe am Freitag mit. Zuvor war noch ein Plus von 9 bis 12 Prozent in Aussicht gestellt worden. Auch die EBIT-Marge werde nun bei rund 20 Prozent nach bislang 16 bis 18 Prozent erwartet.