Als neue unabhängige Mitglieder werden Monika Krüsi und Déborah Carlson-Burkart vorgeschlagen. Krüsi ist aktuell noch VR-Präsidentin von Repower, wird aber an deren GV nicht zur Wiederwahl nominiert. Zudem sitzt sie in den Gremien von Accelleron, Ascom und Energie360 degrés. Carlson-Burkart verfügt über Mandate in den Verwaltungsräten von Ruag International, Visana Group und der N26 Bank.