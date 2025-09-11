CEO Eduardo Terzi, der seit Juni im Amt ist, sprach in der Mitteilung von einem Beweis für die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie. Um den profitablen Kurs fortzusetzen, wolle die Gruppe ihre Schwerpunkte künftig stärker auf ausgewählte Märkte und Kunden richten. Zudem kündigte der CEO an, Prozesse und Kosten weiter zu optimieren und die Innovation auszubauen. Mit diesen Prioritäten sehe sich das Unternehmen gut gerüstet, die anstehenden Herausforderungen zu meistern, hiess es.