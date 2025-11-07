Sie hatten die R&S-Aktie Anfang Oktober aus der Favoritenliste der Mid- und Small Caps entfernt. Seit der Aufnahme im März 2025 bei 18,75 Franken hätten die Titel einen guten Performancebeitrag geleistet. Aber zusammen mit den gestiegenen Konsenserwartungen für 2025 und 2026 hatte sich das Potenzial für positive künftige Überraschungen den Augen der HB-Experten reduziert. «Allerdings hatten wir auch nicht mit einer Gewinnwarnung in diesem Ausmass gerechnet», schreiben sie weiter und sehen momentan und trotz des markanten Kursrückgangs keinen günstigen Einstiegspunkt: «Wir würden mit Blick auf 2026 weiterhin an der Seitenlinie verbleiben».