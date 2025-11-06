Der Baselbieter Trafohersteller R&S hat seine mittelfristigen Wachstumsambitionen zurückgeschraubt. Gleichzeitig wurden die Prognosen für die operative Marge defensiver formuliert. Die Dividendenversprechen für das laufende und das kommende Jahr wurden indes bestätigt.
Neu erwartet das Unternehmen über den Zyklus ein jährliches Umsatzwachstum von 8 bis 12 Prozent, wie es am Donnerstag mitteilte. Zuvor wurde ein Wert im Bereich von 10 bis 13 Prozent angestrebt. R&S begründet die Reduktion mit fehlenden Installationskapazitäten bei einem Teil der Kunden.
Gleichzeitig wird die Guidance für die operative Gewinnmarge geändert und defensiver formuliert. Neu strebt das Unternehmen eine EIBTDA-Marge zwischen 19 und 21 Prozent an. Zuvor lautete das Ziel «rund 20 Prozent», allerdings bezog sich das bisher auf den EBIT. So werde die Vergleichbarkeit der einzelnen Jahre unabhängig von der Höhe der Investitionen verbessert, heisst es dazu. Auf eine Prognose für den freien Cashflow wird dagegen künftig verzichtet.
Die Gruppe will im kommenden Jahr verschiedene strategische Investitionen vornehmen, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und das Unternehmen für die Zukunft fit zu halten, wie es heisst. Die Dividenden für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 sollen unverändert bei 0,50 Franken je Aktie belassen werden.
R&S sieht darüber hinaus ein positives Momentum in den Märkten, was sich am Bestellungsbestand von über 320 Millionen Franken per Ende Oktober zeige.
(AWP)