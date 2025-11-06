Gleichzeitig wird die Guidance für die operative Gewinnmarge geändert und defensiver formuliert. Neu strebt das Unternehmen eine EIBTDA-Marge zwischen 19 und 21 Prozent an. Zuvor lautete das Ziel «rund 20 Prozent», allerdings bezog sich das bisher auf den EBIT. So werde die Vergleichbarkeit der einzelnen Jahre unabhängig von der Höhe der Investitionen verbessert, heisst es dazu. Auf eine Prognose für den freien Cashflow wird dagegen künftig verzichtet.