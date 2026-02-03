Das Management bestätigte zudem den Ausblick über den Zyklus hinweg mit einem organischen Umsatzwachstum von 8 bis 12 Prozent sowie einer EBITDA-Marge in der genannten Höhe. Im November hatte R&S seine mittelfristigen Wachstumsambitionen allerdings etwas zurückgeschraubt, gleichzeitig waren die Prognosen für die operative Marge etwas defensiver formuliert worden. R&S begründete die Reduktion mit fehlenden Installationskapazitäten bei einem Teil der Kunden.