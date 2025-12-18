Der Baselbieter Trafohersteller R&S Group steigt aus dem Geschäft mit elektrischen Schaltern und Steckverbindungen aus: Der Geschäftsbereich mit einem jährlichen Umsatz von 8 bis 10 Millionen Franken wird an die Aargauer Pfiffner-Gruppe verkauft.
Das Geschäft mit 26 Angestellten habe in den letzten Jahren zwar eine stabile Performance gehabt, habe aber nur beschränkt Synergien mit dem Hauptgeschäft von R&S, der Trafoproduktion, teilte das Baselbieter Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.
Die Pfiffner-Gruppe übernehme das Geschäft, wie es heute existiere. Die Produktion werde am Standort in Sissach weitergeführt. Alle Mitarbeiter würden übernommen, hiess es weiter. Damit werde die Kontinuität für die Kunden sichergestellt. Die Transaktion soll bis Ende des Jahres abgeschlossen werden.
(AWP)