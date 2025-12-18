Das Geschäft mit 26 Angestellten habe in den letzten Jahren zwar eine stabile Performance gehabt, habe aber nur beschränkt Synergien mit dem Hauptgeschäft von R&S, der Trafoproduktion, teilte das Baselbieter Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.