Der Umsatz stieg 2024 um 40 Prozent auf 282,6 Millionen Franken, wie der erst seit gut einem Jahr an der Schweizer Börse SIX kotierte Industriekonzern am Donnerstag mitteilte. Erstmals konsolidiert wurden dabei ab dem 20. August 2024 die Umsätze der übernommenen Firma Kyte Powertech aus Irland.