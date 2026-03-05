Eine neue Prognose für 2026 gibt es nicht. R&S hatte erst im November seine mittelfristigen, über drei Jahre dauernden Wachstumsambitionen etwas zurückgeschraubt, gleichzeitig waren die Prognosen für die operative Marge etwas defensiver formuliert worden. R&S begründete die Reduktion mit fehlenden Installationskapazitäten bei einem Teil der Kunden. So rechnet R&S mit einem organischen Umsatzwachstum von 8 bis 12 Prozent sowie einer EBITDA-Marge von 19 bis 21 Prozent pro Jahr.