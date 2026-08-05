CEO Eduardo Terzi bekräftigte eine anhaltend hohe Nachfrage nach Transformatoren. «Unser Auftragsbestand belegt, dass das langfristige Nachfrageumfeld für unsere Produkte weiterhin stark ist», wurde der Konzernchef in der Mitteilung zitiert. «Während sich Teile des Marktes für Verteiltransformatoren für Energieversorger aufgrund erhöhter Lagerbestände und Installationsengpässen bei einzelnen Kunden etwas normalisieren, waren die strukturellen Wachstumstreiber unserer Branche noch nie überzeugender.»