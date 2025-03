Der Deutsche Journalisten-Verband zeigte sich überrascht: «»Brigitte« und »Gala« sind traditionsreiche Zeitschriften und stehen in ihrem Bereich für guten Journalismus. Es kommt jetzt darauf an, dass die Titel und Arbeitsplätze auch nach dem Wechsel zur Funke Medien Gruppe am Standort Hamburg langfristig erhalten bleiben», forderte DJV-Bundesvorsitzender Mika Beuster. Der Schritt sei bedauerlich. «G+J gehörte zu den grössten Verlagshäusern Europas.»