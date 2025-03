Der Rückgang ist unter anderem auf den Verkauf von nicht raumfahrtbezogenen Unternehmensteilen zurückzuführen. So hat sich Ruag International im letzten Jahr noch vom Flugzeugstruktur- und Lithografie-Geschäft getrennt. Das Unternehmen will sich bekanntlich langfristig mit dem verbleibenden Raumfahrtgeschäft in der «New Space Economy» positionieren.