«Gestern ist vorbei»

Mit Blick auf die jüngsten Konflikte - der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine oder den Gaza-Krieg - verteidigte Rubio das robuste Vorgehen der ‌US-Regierung und stellte die Effizienz internationaler Institutionen infrage. Die Vereinten Nationen hätten weder den Krieg im Gazastreifen noch in der Ukraine lösen können. Es sei US-Führung gewesen, die Geiseln befreit und im Ukraine-Konflikt die Parteien an den Verhandlungstisch gebracht habe. Auch militärische Angriffe gegen das iranische ​Atomprogramm und ​Einsätze in Venezuela rechtfertigte er als notwendiges Handeln, wo Diplomatie versagt habe. ⁠Man könne nicht zulassen, dass sich Bedrohungen hinter «Abstraktionen des Völkerrechts» versteckten.