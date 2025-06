Die oberste Priorität der USA sei der Schutz der eigenen Truppen und Einrichtungen in der Region, erklärte Aussenminister Marco Rubio in einer vom Weissen Haus verbreiteten Pressemitteilung. An Teheran gerichtet betonte er: «Lassen Sie mich deutlich sein: Der Iran sollte US-Einrichtungen oder US-Personal nicht angreifen.»