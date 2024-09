Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass die Trennung von DrSmile vermutlich eine gute Entscheidung war, da das Geschäft Verluste schrieb, wie CEO Guillaume Daniellot gegenüber AWP Finanznachrichten bestätigte. Im ersten Halbjahr setzte Straumann 1,27 Milliarden Franken um, ein Plus von 11,3 Prozent. Organisch, also ohne Akquisitionen und Währungseffekte, betrug das Wachstum 16,1 Prozent im Vergleich zu 7,5 Prozent im Vorjahr. DrSmile ist in diesen Zahlen bereits nicht mehr enthalten.