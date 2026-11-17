In der Nichtlebensversicherung geht das Institut in seiner jüngsten Sigma-Studie für 2027 weltweit von einem realen Prämienwachstum von 1,0 Prozent aus. Dieses werde sich 2028 gar noch auf 2,0 Prozent beschleunigen, hiess es in der Mitteilung des Schweizer Rückversicherers vom Dienstag dazu. Für das Jahr 2026 gehen die Experten lediglich von einem Plus von 0,5 Prozent aus.