Nun haben neue Spekulationen über eine Lösung ‌im US-Iran-Konflikt die Ölpreise um rund sechs Prozent ins Minus gedrückt. Dennoch gehen Händler von einer 40-prozentigen Wahrscheinlichkeit ​aus, dass ​die Fed die ⁠Zinsen im Dezember anhebt. Dies ​ist eine deutliche Abkehr ⁠von den Erwartungen vor Ausbruch der Feindseligkeiten, als ‌Ökonomen noch weitgehend zwei Zinssenkungen für dieses Jahr prognostizierten.