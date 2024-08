Die Ausfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,3 Prozent, wie das Finanzministerium am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von 11,4 Prozent gerechnet. Es war der achte Anstieg in Folge, allerdings verlangsamte sich das Wachstumstempo im Vergleich zum Juni, als ein Plus von 5,4 Prozent verzeichnet wurde. Das Gesamtexportvolumen sank im vergangenen Monat um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit zum sechsten Mal in Folge. Dies nährt Zweifel an der Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Erholung Japans, die zuletzt an Fahrt gewonnen hatte.