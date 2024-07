Die EZB hatte Anfang Juni erstmals seit fast fünf Jahren die Zinsen wieder gesenkt. Sie setzte den am Finanzmarkt massgeblichen Einlagensatz, den Geldhäuser erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken, auf 3,75 Prozent von zuvor 4,00 Prozent nach unten. Für die Zinssitzung am Donnerstag in Frankfurt rechnen Volkswirte aber damit, dass die Währungshüter ihre Füsse stillhalten und an den Zinsen nicht rütteln werden. Sie gehen davon aus, dass der nächstmögliche Zeitpunkt für eine zweite Zinssenkung die Sitzung im September sein wird. Dann werden den Währungshütern zu ihren Beratungen auch neue Wirtschaftsprognosen der EZB-Ökonomen vorliegen.