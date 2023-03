Während die Rochade an der UBS-Spitze nicht eben wenige Börsenbeobachter überrascht, gibt es auch einige, welche durchaus mit einem solchen Schritt gerechnet hatten. Hamers sei zwar ein Digital-Aficionado und durchaus in der Lage gewesen, die UBS in diesem Zusammenhang in die digitale Ära zu führen. Ein Turnaround-Manager sei Hamers allerdings nicht. Ausserdem sei Ermotti angeblich als Firmenchef im Gespräch gewesen, wäre die Credit Suisse verstaatlicht worden.