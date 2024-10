Diese Gewinne waren sogar noch stärker, wenn die Zinssenkungszyklen in rezessionsfreie Perioden fielen. In diesen Fällen verzeichneten Large Caps eine durchschnittliche jährliche Rendite von 25 Prozent gegenüber 11 Prozent in Rezessionszeiten, während Small Caps in rezessionsfreien Zeiten 20 Prozent und 17 Prozent in Rezessionszeiten zulegten.