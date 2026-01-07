Nestle hatte mitgeteilt, nach einem ‌Qualitätsproblem bei einem führenden ‍Zulieferer alle bei der Herstellung verwendeten Öle getestet zu ​haben. Nun werde die Produktion hochgefahren und auf alternative Lieferanten für das Öl zurückgegriffen, ‌um die Versorgung aufrechtzuerhalten. Österreichs Gesundheitsministerium ⁠sprach vom grössten Rückruf ‌in der Geschichte von Nestle. Demnach seien mehr als 800 ‍Produkte aus über zehn Fabriken betroffen. Ein Nestle-Sprecher konnte dies nicht bestätigen.