Doch in dieser erreichte Aliqopa das Studienziel nicht. Die Zugabe des Mittels zur Standard-Immunchemotherapie zeigte keinen Vorteil hinsichtlich des Zeitraums ohne Fortschreiten der Krankheit im Vergleich zur Chemotherapie alleine. Die Ergebnisse dieser Studie will Bayer «zeitnah» veröffentlichen. Neuen Patienten sollte Aliqopa nicht mehr verschrieben werden. Patienten, die derzeit mit dem Mittel behandelt würden, sollten sich an ihren Arzt wenden, erklärte Bayer. Angaben zum Umsatz mit dem Medikament 2022 machte der Konzern in seinem Geschäftsbericht nicht, Aliqopa wurde aber nicht unter den 15 umsatzstärksten Produkten aufgeführt. Das Mittel ist derzeit in den USA, China und Taiwan als Monotherapie für vorbehandelte erwachsene Patienten mit wiederkehrendem follikulärem Lymphom, einer bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems, zugelassen.