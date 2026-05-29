Der Vorfall ereignete sich am ‌späten Donnerstagabend (Ortszeit) auf der ​Startrampe im US-Bundesstaat Florida, wie auf einem Video des YouTube-Kanals NASASpaceflight zu sehen war. Blue Origin sprach von einer «Anomalie», bei der jedoch alle Mitarbeiter ‌in Sicherheit geblieben seien. Es sei noch zu früh, um die genaue Ursache zu kennen, erklärte ​Bezos selbst auf der Kurznachrichtenplattform X.