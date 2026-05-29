Der Vorfall ereignete sich am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auf der Startrampe im US-Bundesstaat Florida, wie auf einem Video des YouTube-Kanals NASASpaceflight zu sehen war. Blue Origin sprach von einer «Anomalie», bei der jedoch alle Mitarbeiter in Sicherheit geblieben seien. Es sei noch zu früh, um die genaue Ursache zu kennen, erklärte Bezos selbst auf der Kurznachrichtenplattform X.
Die Rakete sollte eigentlich 48 Satelliten für das geplante Breitbandnetzwerk von Amazon ins All bringen, das mit dem Starlink-System von SpaceX konkurrieren will. Blue Origin hat rund ein Jahrzehnt und Milliarden von Dollar in die Entwicklung der 29 Stockwerke hohen «New Glenn» investiert. SpaceX-Chef Elon Musk schrieb auf X zu dem Video der Explosion: «Höchst bedauerlich. Raketen sind schwierig.» Die US-Luftfahrtbehörde FAA äusserte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.
(Reuters)