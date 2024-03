Nach einer dreimonatigen Debatte entschied der Richter am Freitag, dass die zuständige Staatsanwältin Fani Willis trotz einer Affäre mit einem Untergebenen weiter Teil des Verfahrens sein darf. Dazu müsse der Untergebene jedoch abtreten. Dies tat er am Abend in einem offenen Brief, in dem er den Schritt «im Interesse der Demokratie» nannte. Eine Stellungnahme von Willis lag nicht vor, Trumps Anwälte zeigten sich enttäuscht. Sie hatten argumentiert, die Romanze stelle ein Interessenkonflikt dar. Dies wies Richter Scott McAfee zurück.