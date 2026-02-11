Der nun in den USA vorerst gestoppte Grippe-Impfstoff hatte in Studien ​nach Firmenangaben ​eine um 26,6 Prozent ⁠höhere Wirksamkeit gezeigt als ein bereits ​zugelassener Impfstoff des Konkurrenten GSK. ⁠Moderna teilte mit, ein Treffen mit der ‌FDA beantragt zu haben, um das weitere Vorgehen zu klären. Das Unternehmen rechnet mit einer möglichen ‌Zulassung in Europa und anderen Regionen Ende 2026 ​oder Anfang 2027.