Studienabhängiger Börsenhandel

«Novartis wird gerade sehr nach Studien gehandelt», kommentierte ein Händler. So schreiben die Experten der Bank Vontobel zwar die risikobereinigte Schätzung von Pelacarsen mit einem Spitzenumsatz von 2 Milliarden Dollar komplett ab. Gleichzeitig heben sie aber ihre Erwartungen für das Mittel gegen Multiple Sklerose Remibrutinib von 1 Milliarde auf 2 Milliarden Dollar an. Der Studienerfolg für diesen potenziellen Blockbuster hievte just letzte Woche die Aktien um über 6,3 Prozent auf ein neues Allzeithoch.