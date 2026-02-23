In einer direkten Vergleichsstudie konnte der Konzern nicht nachweisen, dass sein Mittel mindestens ebenso wirksam ist wie der Konkurrenzwirkstoff Tirzepatid von Eli Lilly. Wie Novo Nordisk am Montag mitteilte, verloren die mit CagriSema behandelten Teilnehmer nach 84 Wochen 23 Prozent ihres Körpergewichts, während die Vergleichsgruppe mit Tirzepatid auf einen Gewichtsverlust von 25,5 Prozent kam. An der Studie nahmen 809 Menschen mit Fettleibigkeit und mindestens einer Begleiterkrankung teil. Die Aktie von Novo Nordisk brach nach Bekanntwerden der Daten um fast zehn Prozent ein. Lilly-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel dagegen um zwei Prozent.
CagriSema kombiniert Semaglutid, den Wirkstoff von Novo Nordisks Bestseller Wegovy, mit Cagrilintid, einem Analogon des Peptidhormons Amylin. Damit wirkt es sowohl auf das Darmhormon GLP-1, auf das auch Wegovy abzielt, als auch auf Amylin, ein Hormon der Bauchspeicheldrüse. Die Kombination soll eine zusätzliche Wirkung gegenüber Semaglutid allein entfalten. Tirzepatid wird von Eli Lilly unter den Namen Mounjaro und Zepbound vermarktet und ist der schärfste Konkurrent für die Präparate von Novo Nordisk.
(Reuters)