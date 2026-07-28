Damit wächst die Zahl der negativen Einschätzungen für die Aktien des Rückversicherers weiter. Während vor etwa einem Jahr noch keine Verkaufsempfehlungen vorlagen, raten nun rund die Hälfte der 20 Analystinnen und Analysten zum Verkauf. Auch die Kursziele wurden nach unten korrigiert: Aktuell liegt die durchschnittliche Schätzung für die nächsten zwölf Monate bei 124,40 Franken, was einem möglichen Verlust von rund 8,4 Prozent entspricht. Vor einem Jahr lagen die Prognosen noch bei 145,60 Franken.