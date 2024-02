Die Partei NSC kündigte am Dienstag an, die Sondierungen einer Zusammenarbeit zu beenden. Der NSC-Vorsitzende Pieter Omtzigt verwies in einem Brief an seine Parteifreunde auf die finanziellen Perspektiven der künftigen Regierung und erklärte: «Wir wollen unter keinen Umständen Versprechungen machen, von denen wir wissen, dass sie leer sind.»