Der Demokrat Jaime Lizarraga gab am Freitag bekannt, dass er sein Amt in der fünfköpfigen Securities and Exchange Commission (SEC) aufgeben werde. Damit tritt er mehr als zwei Jahre vor dem Ende seiner eigentlich fünfjährigen Amtszeit ab. Lizarraga verwies auf gesundheitliche Probleme seiner Frau. Am Vortag hatte der Kommissionsvorsitzende Gary Gensler bereits angekündigt, seinen Posten am Tag von Trumps Vereidigung am 20. Januar aufzugeben. Der Republikaner hatte angekündigt, ihn zu entlassen. Damit wird die SEC noch mit zwei Republikanern und einem Demokraten besetzt sein.