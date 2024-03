Logitech-Finanzchef "Chuck" Boynton verlässt das Lausanner Unternehmen schon per Mitte Mai auf eigenen Wunsch. Das geht am Montagmorgen aus einer Mitteilung an Medien hervor. Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Das wiederum lässt erahnen, dass der Entscheid des Noch-Finanzchefs für den Verwaltungsrat ziemlich überraschend kommt.