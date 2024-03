Bei Kepler Cheuvreux richtet man den Blick bereits auf den Frühsommer. Eigentlich will Logitech dann einen Investorentag durchführen. Der Broker ist sich nach dem Rücktritt des Finanzchefs nun aber nicht sicher, ob der Anlass so überhaupt durchgeführt werden kann. Erst müsse ein Nachfolger gefunden werden, bevor das Unternehmen glaubwürdige neue Mittelfristziele kommunizieren könne. Am "Hold" lautenden Anlageurteil und am Kursziel von 82 Franken ändert sich bei Kepler Cheuvreux vorerst nichts.