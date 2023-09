Wegen wachsender Schäden durch Naturkatastrophen oder Cyber-Angriffe erhöhen die Rückversicherer ihre Prämien immer weiter. «Wir haben in den Erneuerungsrunden des laufenden Jahres deutlich adäquatere Preise und Konditionen erzielt», sagte Hannover-Rück-Chef Jean-Jacques Henchoz anlässlich des Branchentreffens in Monte Carlo. «Allerdings reichen diese Verbesserungen in Anbetracht der nach wie vor anspruchsvollen Risikolage nicht aus.»