Mehrere grosse Schiffshaftpflichtversicherer haben diese Risiken deshalb zum Jahreswechsel aus ihren Policen ausgeschlossen. Die "P&I-Clubs" American, North, UK und West - auf Haftpflicht-Risiken spezialisierte Gegenseitigkeitsversicherer, die zu den grössten Anbietern solcher Policen weltweit gehören - gaben auf ihren Internetseiten kurz vor Weihnachten an, sie könnten in der Region vom 1. Januar an keinen Versicherungsschutz mehr anbieten. Der Grund sei, dass sich die Rückversicherer aus Angst vor Verlusten aus dem Geschäft zurückgezogen hätten und keine Retrozession mehr zur Verfügung stellten.