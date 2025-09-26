Dafür gibt es mehrere Gründe. Naheliegend: Das neue Kursziel von JPMorgan - 160 Franken - liegt noch immer rund 14 Prozent über dem Kurs vom Dienstag, als die Neueinwertung stattfand. Ausserdem ist das «Neutral»-Rating keine Verkaufsempfehlung. Die Begründung des zuständigen Analysten ist denn auch nicht nur negativ. Der Rückversicherer habe in den letzten Jahren die Profitabilität stabilisiert und seine Ergebnisqualität verbessert.