«Es gibt keine westlichen Assets in Russland, die sicher sind oder geschützt werden könnten, solange der Kreml Krieg führt», sagt Berater Massey. So hat Moskau auch die Kontrolle über Vermögenswerte mehrerer westlicher Unternehmen übernommen, darunter Fortum, Carlsberg, OMV und Uniper. Der Yale School of Management zufolge sind noch hunderte Unternehmen in Russland vertreten, darunter Mondelez, PepsiCo, Nestle, Unilever und Reckitt.