Mit der Förderung russischer Anbieter und Produkte hat Russland in den letzten Jahren seine Abhängigkeit von Nokia und Ericsson reduziert. Die russischen Hersteller haben ihren Marktanteil in diesem Jahr auf 25,2 Prozent mehr als verdoppelt. Das russische Digitalministerium erklärte gegenüber der heimischen Nachrichtenagentur TASS, es gebe in Russland keine Engpässe bei der Telekommunikationsausrüstung. Der Rückzug von Nokia und Ericsson werde keine Auswirkungen auf die Qualität der Kommunikation haben. Auf Reuters-Anfragen für eine Stellungnahme zu den Informationen reagierte das Ministerium nicht. Die vier grossen Telekomanbieter in Russland - Marktführer MTS, Megafon, Beeline und Tele 2 - äusserten sich ebenfalls nicht.