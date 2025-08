Welche Zugeständnisse müsste die Schweiz machen? Dass die grossen Pharmaunternehmen die Preise in den USA senken?

Der Bund sollte sich hier heraushalten. In der Schweiz bestimmt nicht die Politik, zu welchen Preisen ein Unternehmen in andere Länder exportiert. In einer Krise muss man sich gut überlegen, welche Werte einem wirklich wichtig sind.