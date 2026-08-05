Nachdem bei der jüngsten geldpolitischen Sitzung bereits ‌drei ⁠Währungshüter für eine Straffung plädiert hatten, meldete sich nun auch der ⁠Chef des Fed-Bezirks Kansas City, Jeff Schmid, zu Wort: «Meine Hauptsorge gilt der Inflation», betonte ‌er am Dienstag. Angesichts der jüngsten Daten sehe ‌es nicht so aus, als ​sei die Geldpolitik restriktiv und würde diesen Preisdruck eindämmen: «Daher glaube ich, dass eine Straffung der Geldpolitik erforderlich sein wird, um die Inflation auf das Zwei-Prozent-Ziel der Fed zu senken», erklärte Schmid, der im Gegensatz ‌zu den drei Abweichlern im für die Zinsen zuständigen Fed-Offenmarktausschuss dieses Jahr kein Stimmrecht hat. Der Währungshüter liess zugleich offen, wann und wie ​stark die Notenbank den Zins anheben sollte.