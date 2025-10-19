Risiken durch Deregulierung?

Die jüngste Krise um US-Regionalbanken ist zugleich laut Bundesbankchef Nagel ein Augenöffner dafür, dass das Thema Deregulierung mit grossem Augenmass angegangen werden muss. Zwei Insolvenzen in der US-Autoindustrie hatten Sorgen über unerkannte Kreditrisiken in der Finanzbranche geweckt und Bankenaktien auf Talfahrt geschickt. Da das Bankensystem eng vernetzt ist, schürte dies Furcht vor einer grösseren Krise. DekaBank-Chefvolkswirt Ulrich Kater spricht von einem «Querschläger aus dem Bankenbereich». Es sei nicht das erste Mal, dass die US-Regionalbanken im Fokus stehen. Vor zwei Jahren hatte eine Serie von Pleiten bei US-Regionalbanken wie der Silicon Valley Bank die Branche in Turbulenzen gestürzt und die US-Notenbank Fed 2023 zu aussergewöhnlichen Stabilisierungsmassnahmen veranlasst. «Es hat sich ja bei der Krise um die Silicon Valley Bank gezeigt, dass eben die Regulierung in Deutschland, in Europa an den Stellen gegriffen hat und wir die Risiken unter Kontrolle hatten», erläuterte Nagel. Gute und aufmerksame Regulierung sei extrem wichtig, um in solchen Situationen «grössere Unfälle» zu vermeiden. Mit Sorge blickt man vor diesem Hintergrund in Europa darauf, dass die USA unter Präsident Donald Trump die regulatorischen Zügel für die Banken weiter lockern.