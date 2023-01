Doch nicht überall in dem Land sind die Bedingungen so gut. Einige ländliche Gebiete sind nicht ans Stromnetz angeschlossen. In der geschäftigen Hauptstadt Bukarest ist der Lebensstandard hingegen höher als im Osten Deutschlands. Aber auch auf dem Land tut sich etwas, wie Mugur Isarescu betont. Er leitet seit über drei Jahrzehnten die rumänische Zentralbank und zeigt sich beeindruckt vom Verkehr abseits der Metropole: "Ich war kürzlich auf dem Land: Stossstange an Stossstange - Verkehr auf beiden Seiten. Also nicht nur in Bukarest", sagte Isarescu: "Es sieht nicht wirklich nach Rezession oder Armut aus."