Geht man noch etwas mehr ins Detail, so zeigt sich in der verarbeitenden Industrie bei den Lebensmittelproduzenten ein Zuwachs im Vorjahresvergleich um ein Drittel, in der Bekleidung um 27,5 Prozent. Das seien gewaltige Verwerfungen in überschaubaren Branchen, heisst es dazu. Entspannung sei derzeit höchstens in jenen Branchen in Sicht, die stark vom privaten Konsum geprägt seien, während vor allem die exportorientierten Unternehmen sich schwer täten.