Diane Hendricks

Grosszügig zeigte sich auch Diane Hendricks (77), Vorsitzende und Alleineigentümerin von ABC Supply, des landesweit grössten Grosshandelsunternehmens für Dacheindeckungen. Ihr Vermögen beläuft sich auf über 14 Milliarden Dollar. Davon spendete sie 15 Millionen an «Make America Great Again Inc», 10 Millionen Dollar an «Turnout for America» und fast 850'000 Dollar an das «Trump 47 Committee».