«Aufgrund des bestehenden Bilanzverlusts der SNB per Ende 2023 von 53,2 Milliarden Franken ist eine Gewinnausschüttung an Bund und Kantone auch für das Geschäftsjahr 2024 der SNB unsicher», sagte FDK-Präsident Stocker. Die SNB müsse in den restlichen zwei Quartalen Gewinne erzielen und den Bilanzverlust beseitigen, damit eine Ausschüttung möglich werde. Massgebend werde der Jahresabschluss am 31. Dezember sein.