Im Rahmen der Quartalsberichterstattung dürfte es ausserdem weitere Details zur Abwicklung jener CS-Geschäfte geben, welche die UBS nicht behalten will. Diese sind in einer "Bad Bank" mit dem Namen "Non-Core and Legacy" zusammengefasst. Das UBS-Management will vor allem einen Grossteil der CS- Investment-Bank loswerden. Per Mitte Jahr 2023 lagen die sogenannten risikogewichteten Aktiven (RWA) bei rund 55 Milliarden Dollar. Rund die Hälfte davon sollen bis Ende 2026 abgebaut sein.